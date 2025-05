Des cadets de la zone PolBru s’engagent pour la cause animale aux côtés du refuge Veeweyde

À travers une campagne photographique, l’objectif est d’encourager l’adoption.

À Bruxelles, les jeunes cadets de la zone de police PolBru ont lancé une collaboration originale avec le refuge pour animaux Veeweyde. Dans le cadre du projet, les cadets se font photographier avec les animaux du refuge. Les clichés sont ensuite diffusés sur Instagram et les réseaux sociaux de Veeweyde pour accroître leur visibilité.

“Les équipes du refuge œuvrent chaque jour, aux côtés de professionnels et de bénévoles, pour réhabituerles animaux progressivement à la vie humaine, renforcer leur confiance, et leur permettre d’accéder à une adoption responsable et durable”, précise Ludivine Nolf du refuge.

Rédaction – Polbru