Des aurores boréales potentiellement visibles dans le ciel belge dès jeudi soir

Des aurores boréales pourraient être visibles dans le ciel belge dans la soirée du jeudi 19 mars et dans la matinée du samedi 21 mars, ressort-il de prévisions du site spécialisé Spaceweather. Cela est dû à une nouvelle éruption solaire et à l’approche de l’équinoxe de printemps.

Après avoir été émerveillés le 19 janvier dernier, à l’occasion d’aurores boréales exceptionnelles, les Belges devront à nouveau lever les yeux jeudi soir et samedi matin pour de potentielles lueurs dans le ciel, du moins si celui-ci reste dégagé.

La probabilité de formation de nouvelles aurores boréales est en effet plus important, en raison d’une éruption solaire de classe M2.7 (soit plus importante que la moyenne) qui a éjecté un flux important de particules vers la Terre. Quand ce flux percutera le champ magnétique terrestre, certaines particules parviendront à la pénétrer et à entrer en collision avec des atomes et molécules d’oxygène et d’azote notamment. Ceux-ci absorberont alors de l’énergie avant de la rejeter, sous forme de lumière. Voici comment se forme une aurore boréale, plutôt verte ou rouge si cela émane d’oxygène, plutôt bleue ou violette si cela provient d’azote.

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Normalement, ces particules sont guidées par les lignes de champ magnétique vers les régions proches des pôles magnétiques Nord et Sud (Norvège, Groenland, Alaska, Canada…). D’importantes éruptions solaires peuvent toutefois dévoiler ces spectacles lumineux à de plus basses latitudes.

Cette fois, l’éruption arrive alors qu’on s’approche de l’équinoxe du printemps. Durant un équinoxe, la configuration géométrique du soleil et de la Terre fait que leurs champs magnétiques s’alignent et que plus de particules pénètrent dans l’hémisphère terrestre, entraînant davantage d’aurores boréales potentielles. Ces conditions particulières font que les Belges pourraient revivre le spectacle du 19 janvier dans la nuit de jeudi à vendredi, et potentiellement samedi en matinée.

Belga