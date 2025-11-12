Des aurores boréales dans le ciel bruxellois ce matin (et peut-être demain)

Le ciel belge et bruxellois a été le théâtre d’aurores boréales très tôt ce mercredi matin. “Nos collègues admirent les aurores boréales depuis leur terrasse à Bruxelles et sont émerveillés par le spectacle de couleurs, qu’il est assez exceptionnel de pouvoir observer en Belgique (et encore plus au milieu d’une ville où la pollution lumineuse est importante)“, note le STCE, le centre de météorologie spatiale belge.

“Le soleil est à l’origine de ces aurores boréales. Ces derniers jours, notre Terre s’est trouvée dans le champ de vision d’une région” de tempêtes solaires très active. “Elles s’accompagnaient d’éruptions de plasma solaire et de protons, des particules très rapides. Les éruptions de plasma successives étaient dirigées vers la Terre et atteignaient des vitesses de plus en plus élevées. La nuit dernière, les premiers nuages solaires ont atteint notre Terre. Ils ont provoqué de très fortes perturbations de notre champ magnétique“, explique le centre.

Les prévisionnistes du STCE s’attendent à une semaine “encore chargée” et de possibles aurores boréales encore la nuit prochaine. S’il n’y a pas de nuages, regardez vers le nord!

Image Nancy Narang, ROB

Woooooow. Prachtig Noorderlicht nu ! Met zelfs pilaren. Zeer duidelijk met het blote oog zichtbaar ! Opklaringen kwamen net op tijd. Bedank ⁦@RubenWeytjens⁩ Met Bz waardes van zelfs -50. Ongelofelijk !#vrtweer

Gierle 4u30 ⁦@frankdeboosere⁩ pic.twitter.com/WxAn610WkU — Bart Medaer (@BMedaer) November 12, 2025