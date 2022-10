Des ateliers sensibilisent les étudiants de l’ULB à la vie sexuelle et affective

Durant deux jours, des ateliers de sensibilisation à la vie sexuelle et affective sont organisés à l’ULB. Une nouvelle fresque collaborative a également été dévoilée dans la salle de fête de l’université, la Jefke.

Le campus du Solbosch accueille 15 ateliers visant à sensibiliser à la vie sexuelle et affective : “Ça permet aux étudiants et étudiantes d’avoir des réponses à leurs questions, d’élargir leurs horizons en matière de santé sexuelle, savoir quel est le cadre sécurisant et sécuritair et ce qu’ils et elles peuvent mettre en place pour se sentir bien sur le campus“, justifie Louise-Marie Drousie, la coordinatrice de l’association “O’yes”.

Ce parcours est installé durant deux jours et a accueilli, ce mercredi, plus de 1000 étudiant.e.s dont de nombreux futurs baptisé.e.s, obligés d’y participer. Cela fait plusieurs années que cette obligation est de vigueur. Elle remplit les objectifs de la charte pour les activités étudiantes : “Notre objectif est d’avoir une bleusaille beaucoup plus sécurisée pour tout le monde. On essaye de changer le rapport des étudiants à l’alcool“, précise Anissa Benbakoura, déléguée réduction des risques à l’Association des Cercles Étudiants (ACE).

La charte s’inscrit également sur les murs de la “Jefke” avec une nouvelle fresque collaborative, inaugurée ce mercredi. L’œuvre vise à sensibiliser “pour une guindaille plus safe et plus inclusive“. Réalisée par des étudiant.e.s pour leurs condisciples, la fresque s’intègre dans le projet “Ça me saoule”. Celui-ci vise la promotion de la santé et de la réduction des risques sur le site universitaire.

■ Reportage d’Émilie Witmeur, Morgane Van Hoobrouck et Pierre Delmée