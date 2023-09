Dès 2025, les détecteurs de fumée seront obligatoires dans toutes les habitations bruxelloises

En Région bruxelloise, seuls les immeubles mis en location doivent actuellement être équipés de détecteurs de fumée autonomes.

A partir du 2025, les détecteurs de fumée seront obligatoires dans toutes les habitations bruxelloises et non plus seulement dans les logements mis en location.

S’il y a quatre détecteurs individuels ou plus dans l’habitation, un système de détection interconnecté ou centralisé sera obligatoire, sauf exception.

Le gouvernement bruxellois a donné jeudi son feu vert à un arrêté pris dans ce sens, ont annoncé jeudi les secrétaires d’État au Logement, Nawal Ben Hamou (PS), et au SIAMU, Ans Persoons (Vooruit).

“Trois minutes”

Une capsule video sera diffusée pour expliquer la nouvelle réglementation sur le thème de “Trois minutes”, le temps désormais nécessaire aux victimes pour quitter leur logement saines et sauves.

C’est moins de la moitié du temps d’intervention des pompiers et beaucoup moins qu’auparavant, en raison de l’évolution des équipements et de l’ameublement, globalement plus inflammables.

Les appareils de détection, vendus quelques dizaines d’euros, jouent pourtant un rôle crucial dans la protection contre le feu et la détection précoce des fumées.

Les différents types d’appareils et les modalités de placement des détecteurs sont détaillés dans les schémas disponibles sur le site pompiers.brussels et repris dans une brochure prochainement distribuée au grand public.

Belga