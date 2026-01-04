Dernier jour pour les Plaisirs d’Hiver à Bruxelles, entre bilan positif et soleil d’hiver

Les Plaisirs d’Hiver se referment ce dimanche dans la capitale. Après la fermeture des chalets de la place Sainte-Catherine le 1er janvier, c’était au tour ce week-end de ceux de la place De Brouckère, ainsi que de la patinoire, de tirer leur révérence après une prolongation jusqu’au 4 janvier.

Si aucun chiffre officiel de fréquentation n’est encore disponible, les commerçants rencontrés sur place dressent globalement un bilan positif. “C’est le dernier jour des Plaisirs d’Hiver, et le bilan est plutôt correct, même s’il a fait un peu trop chaud pour le vin chaud”, plaisante Benjamin, gérant d’un stand.

La météo clémente et surtout sèche a joué en faveur des exposants. “L’année passée, c’était la catastrophe à cause de la pluie. Cette année, on a eu de la chance qu’il fasse sec”, souligne un autre commerçant. Le soleil hivernal a également attiré de nombreux visiteurs venus profiter une dernière fois de l’ambiance festive.

Parmi les derniers clients, certains apprécient le calme de cette journée de clôture. “C’est le dernier jour, il n’y a pas trop de monde, c’est très sympa, surtout pour les enfants”, explique une passante.

Du côté de la restauration, le stand de hamburgers tire lui aussi un bilan encourageant. “La clientèle était au rendez-vous. Il y a parfois une frustration quand on ferme à 22 heures, les gens ne comprennent pas toujours, mais sinon, tout s’est très bien passé”, résume le gérant.

Les Plaisirs d’Hiver ferment donc leurs portes sur une note globalement satisfaisante, en attendant un bilan chiffré dans les prochains jours.

■ Reportage de Meryem Laadissi, Loïc Bourlard et Stéphanie Mira