Dérèglement climatique : la commune d’Ixelles invite les habitants à trouver des solutions pratiques

La commune d’Ixelles a initié un travail de fond pour répondre aux défis posés par le dérèglement climatique sur son territoire. Différentes actions sont entreprises, dont une analyse approfondie sur le rôle de l’eau.

La commune d’Ixelles et les Etats généraux de l’eau (EGEB) invitent les habitants et les acteurs locaux à contribuer à un diagnostic partagé et à concevoir des solutions pratiques. Concrètement, ces samedi 16 et dimanche 17 octobre seront organisés deux promenades dans les quartiers Flagey et Châtelain. Tous les habitants, commerçants et habitués de ces quartiers sont invités à participer à ces balades exploratoires. Les connaissances de chacun.e sont cruciales pour relever les enjeux liés à l’eau dans leur quartier (inondations, manque d’eau, pieds d’arbres assoiffés…).

■ Un reportage de Diane Warland, Paolo Coen et Séverine Rondeau