Denis Ducarme lance un appel à un rassemblement contre l’antisémitisme

Les députés Denis Ducarme (MR) et Darya Safai (N-VA) ont lancé vendredi un appel à un rassemblement contre l’antisémitisme qui s’adresse à l’ensemble du monde politique et, plus largement, à la société civile.

“Quand on voit aujourd’hui l’augmentation des signalements et des plaintes pour antisémitisme en Belgique comme dans toute l’Europe, quand on voit se développer l’antisémitisme sur les réseaux sociaux, quand voit la ministre de l’Intérieur qui doit renforcer la protection des lieux juifs, quand on voit une organisation comme Samidoun (militant pour la libération des prisonniers et considérée comme un soutien du Hamas) tenir des manifestations à Bruxelles, cela fait réfléchir et, avec ma collègue Darya Safai, nous constatons qu’il y a un sentiment qui grandit: la Bête immonde ne serait pas vraiment morte“, a expliqué M. Ducarme à l’Agence Belga.

“Cette marche ou ce rassemblement vise l’antisémitisme et aussi le cynisme qui l’entoure. Il y a un double langage en politique qui est inacceptable, quand on voit certains, par exemple, associer la croix gammée et l’étoile de David“, a-t-il ajouté.

Le député MR s’inspire de l’appel qui a été lancé en France le 8 novembre par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher pour une marche civique dimanche à Paris entre le Palais Bourbon et le Palais du Luxembourg. Un appel qui divise la classe politique française, les représentants de plusieurs formations refusant de participer à un rassemblement où le Rassemblement National pourrait être présent en nombre.

Belga – Photo : Belga / Benoit Doppagne