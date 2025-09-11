Passer la navigation
DéFI se rendra à l'”ultime tour de table” de Frédéric De Gucht : “Il faut que chacun fasse l’effort d’écouter l’autre”

DéFI se rendra à la table ronde à laquelle le chef de file de l’Open VLD bruxellois Frédéric De Gucht a invité les partis démocratiques bruxellois, a annoncé jeudi la présidente de la formation amarante Sophie Rohonyi.

Parce que c’est une table ronde, pas une négociation, encore moins en l’absence d’une majorité francophone et qu’à ce stade il faut que chacun fasse l’effort d’écouter l’autre“, a-t-elle répondu, interrogée par Belga à ce propos.

Le chef de file bruxellois de l’Open VLD, Frédéric De Gucht, a envoyé mercredi des invitations aux chefs de délégation des partis démocratiques du parlement bruxellois (en excluant le PTB, la Team Fouad Ahidar et le Vlaams Belang), pour une table ronde sur la formation d’un nouveau gouvernement bruxellois.

L’initiative du candidat à la présidence de l’Open VLD ne soulève pas un grand enthousiasme. Peu de monde s’empresse de dire publiquement s’il s’y rendra ou non, tant du côté francophone, que néerlandophone mais en coulisses, les réactions sont (très) mitigées. Les seules expressions publiques à ce sujet jusqu’à présent sont venues d’Ecolo et de DéFI.

Sans Ecolo

Jeudi matin, la co-présidente Ecolo, Marie Lecocq a annoncé sur nos antennes que les Verts francophones ne participeraient pas à cet exercice et n’entendaient pas venir à une table avec la N-VA en sachant “que nous ne pouvons pas faire de majorité avec elle“.

Pour Sophie Rohonyi, ce sera au contraire “l’occasion d’expliquer pourquoi il ne nous est pas possible de gouverner avec la N-VA, et de le dire à la N-VA elle-même et celle de mettre en avant toutes les autres possibilités de sortie de crise que l’on peut soutenir, de l’intérieur ou de l’extérieur“.

La présidente de DéFI a rappelé avoir, entre autres, proposé un gouvernement sans PS et sans NVA, “proposition qu’Ecolo refuse, comme toutes les autres…

Belga – Photo : Belga

11 septembre 2025 - 17h30
Modifié le 11 septembre 2025 - 17h30
 

