DéFI réclame la révision des mécanismes de financements des entités fédérées

Le parti amarante s’appuie sur une récente étude de la Banque nationale de Belgique sur les flux financiers entre les différentes Régions du pays. L’analyse montre que la Région capitale produit bien plus de biens et services que ses habitants n’en consomment.

“Au regard des chiffres et des défis majeurs auxquels la Région est confrontée, il est inconcevable qu’elle continue seule à supporter les coûts liés à sa position de capitale nationale et européenne, sans bénéficier d’une part équitable de la richesse qu’elle produit au bénéfice de ses habitants, mais aussi des nombreux navetteurs”, plaide Jonathan De Patoul, chef de groupe au parlement bruxellois.

“Cette étude démontre que les clichés à l’égard de Bruxelles sont infondés: la Région n’est pas un poids pour le pays. Elle contribue, au contraire, largement à la prospérité de la Flandre et à la cohésion sociale de la Wallonie, tout en étant confrontée à des défis plus importants en matière de pauvreté et d’emploi”, appuie le ministre bruxellois Bernard Clerfayt.

DéFI entend demander l’audition “rapide” des auteurs de l’étude par la commission des Finances ou par la commission des Affaires économiques du parlement bruxellois.