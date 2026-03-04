Défi étonnant pour Loïc Lapoussin : l’ex-unioniste s’envole pour la Chine

Plus de deux mois après avoir rompu son contrat avec Saint-Trond, Loïc Lapoussin a retrouvé un club. L’ailier malgache, également passé par Virton et l’Union Saint-Gilloise, s’est engagé avec le Guangxi Hengchen, une équipe de deuxième division chinoise, a-t-il fait savoir mercredi sur les réseaux sociaux.

Lapoussin, 29 ans, était resté avant cela un peu moins d’un an à Saint-Trond. Arrivé en début d’année 2025, il avait notamment disputé les six matchs des barrages de relégation de la Jupiler Pro League la saison dernière. Le joueur de flanc né en région parisienne avait été relégué cette saison dans l’équipe réserve des Canaris. Ceux-ci avaient annoncé mi-décembre mettre un terme à leur collaboration avec Lapoussin, qui a surtout brillé lors de son passage à l’Union entre 2020 et 2025 (173 matchs, 16 buts, 26 assists).

Guangxi Hengchen, club basé à Nanning, la capitale de la région autonome du Guangxi, est promu en deuxième division. Il entamera sa saison 2026 le 14 mars face au Jiangxi Dingnan.

