Déclaration d’impôt 2021 : voici tout ce qu’il faut savoir

Le ministre des Finances et l’administration ont présenté ce mercredi les caractéristiques de la déclaration d’impôt pour 2021. Vingt nouveaux codes font leur apparition en raison de la crise du coronavirus.

Le “bond vers le haut” du nombre de codes est temporaire, assure le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V). “Il est le résultat de mesures temporaires et ciblées prises par le gouvernement fédéral pour aider nos familles et les entreprises saines à traverser la crise. Nous compensons cette complexité supplémentaire en nous appuyant une fois de plus sur l’assistance téléphonique, mon objectif restant bien sûr de simplifier à terme la déclaration d’impôt dans le cadre de la grande réforme fiscale“, a-t-il ajouté.

Entreprises

Ces nouveaux codes concernent notamment des réductions pour nouvelles actions ou parts d’entreprises dont le chiffre d’affaires a fortement baissé, des exonérations pour heures supplémentaires volontaires, des reprises de l’exonération pour pertes professionnelles futures, ainsi que des majorations pour insuffisance de versements anticipés.

Afin d’encourager les entrepreneurs à investir, le taux de déduction passe quant à lui à 25% pour les investissements réalisés à partir du 12 mars 2020, et ce jusque fin 2022.

Enfants

Il est désormais possible de déduire, par jour de garde d’enfant, un montant maximum de 13€ au lieu de 11,20€. La limite d’âge a été relevée de 12 à 14 ans, et de 18 à 21 ans pour les enfants handicapés.

Dons

Pour les dons effectués en 2020, la réduction d’impôts sera de 60% au lieu de 45%. Le plafond a été augmenté pour atteindre 20% de l’ensemble des revenus nets, contre 10% auparavant. La limite absolue reste quant à elle fixée à 392.200 euros. Les dons en nature de dispositifs médicaux à certains établissements entre le 1er mars et le 30 juin, ainsi que d’ordinateurs aux écoles effectués entre le 1er mars et le 31 décembre, peuvent également donner lieu à des réductions d’impôt.

Par ailleurs, la Région bruxelloise a introduit le prêt Proxi en 2020. Si vous avez accordé un prêt à un indépendant ou une PME en région bruxelloise, vous pouvez obtenir un crédit d’impôts sous certaines conditions.

Télétravail

Le télétravail implique également de nouveaux frais. Bien que chaque situation soit différente, les dépenses supplémentaires liées au télétravail pourront être déduites en grande partie, voire en totalité, dans la mesure où elles ne sont pas déjà remboursées par l’employeur.

Cela comprend notamment le prêt hypotécaire ou le loyer. “Vous pouvez déterminer la partie professionnelle de votre domicile en examinant la surface de l’endroit où vous travaillez, par rapport à la surface totale. Limitez-la au temps passé à titre professionnel, par rapport au temps total passé dans l’endroit. Exemple : un espace de 4×4 m sur une surface totale (appartement) de 100 m2 et trois quarts du temps total passé utilisé pour travailler = 16/100 x 75/100 = 12/100 = 12 %, détaille Test Achats. “En tant que locataire, prenez la partie professionnelle du loyer. En tant que propriétaire, c’est basé sur le prix d’achat de la maison (à l’exception du terrain), amorti sur 33 ans. Toutefois, si vous louez, vérifiez d’abord le contrat de bail: certains propriétaires interdisent l’utilisation professionnelle du logement car ils sont alors plus lourdement imposés. Par contre, si vous louez auprès d’une société, il n’y a pas de problème, elle paiera de toute façon une taxe plus élevée”.

Électricité, chauffage, téléphonie…

Le télétravail se répercute également sur la facture de gaz et d’électricité. Qu’en est-il en termes de déductibilité ? D’autres frais connexes tels que l’électricité, le chauffage, l’assurance habitation, l’impôt foncier, ainsi que les frais de téléphone et d’internet peuvent être déduits, mais toujours limités à leur partie professionnelle, précise Test Achats. “Vous pouvez aussi compter des fournitures de bureau (papier, timbres, bics). Les appareils tels que votre ordinateur, imprimante ou votre téléphone portable, etc. doivent être amortis en fonction de leur durée de vie utile. Vous pouvez en outre compter les kilomètres de déplacement pour les jours où vous vous rendez au travail“.

En revanche, tout cela n’est pas illimité. Un plafond pour les frais professionnels est prévu en fonction du revenu professionnel.

Gel de l’indexation des avantages fiscaux

Dernière précision : pour faire des économies, le gouvernement a gelé l’indexation de la plupart des avantages fiscaux fédéraux pour les dépenses de 2020 à 2023. Les montants maximaux des réductions d’impôts resteront donc au niveau de l’année fiscale 2019. Seuls les montants maximaux de l’épargne-pension ont bien été indexés en 2020.

Les critères pour recevoir une déclaration simplifiée ont en outre été durcis: 3,75 millions de contribuables en recevront une cette année, soit 170.000 de moins qu’en 2020.

Les déclarations et propositions de déclaration simplifiée sont disponibles depuis mercredi sur Tax-on-web. Les formulaires papiers arriveront par courrier dans le courant du mois de mai. Les personnes qui choisissent cette option devront renvoyer leur déclaration pour le 30 juin, tandis que ceux qui privilégient Tax-on-web pourront le faire jusqu’au 15 juillet.

