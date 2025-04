“Un moment marquant”, “un signe d’espoir”, “un grand homme” : voici les réactions au décès du pape François

Le pape François, populaire chez les fidèles mais confronté à une farouche opposition au sein même de l’Église catholique, est mort lundi matin au Vatican à l’âge de 88 ans.

Le pape François est mort lundi matin au Vatican à l’âge de 88 ans. Le pontife argentin était sorti de l’hôpital le 23 mars après avoir été hospitalisé pendant 38 jours pour une pneumonie bilatérale, sa quatrième et plus longue hospitalisation depuis le début du pontificat en 2013.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican’s Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2 — Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025

“Un grand homme, proche de plus humbles“

La famille royale a réagi au décès du pape François. Dans un message, signé Philippe et Mathilde, les souverains évoquent “un grand homme, proche des plus humbles et soucieux des problèmes du monde“.

Nous partageons le deuil de tous les catholiques dans le monde et de tous ceux qui l’ont aimé et apprécié. Nous exprimons aussi notre gratitude pour l’honneur qu’il nous a fait en visitant notre pays. Philippe et Mathilde pic.twitter.com/XABTbcGTNc — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) April 21, 2025

“Réformateur de la gouvernance de l’Église“

Le Premier ministre Bart De Wever s’est exprimé sur X en latin pour honorer le pape François : “Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei. Pax et Bonum.”(Accordez-lui le repos éternel, Seigner, et laissez la lumière perpétuelle briller sur lui.)

Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei. Pax et Bonum. — Bart De Wever (@Bart_DeWever) April 21, 2025

Georges-Louis Bouchez, président du MR, a rendu hommage au Pape sur son compte X : “La mort d’un Pape est toujours un moment marquant, qui plus est un week end pascal, célébration tant importante dans la tradition chrétienne. Le Pape est aussi un chef d’Etat dont la voix compte. Hommage à un homme de paix et condoléances aux catholiques du monde entier.”

La mort d’un Pape est toujours un moment marquant, qui plus est un week end pascal, célébration tant importante dans la tradition chrétienne. Le Pape est aussi un chef d’Etat dont la voix compte. Hommage à un homme de paix et condoléances aux catholiques du monde entier.… https://t.co/fNmyHrg6EJ — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) April 21, 2025

François De Smet dit penser aux “millions de catholiques touchés par la disparition du pape François“.

Pensées et respect pour les millions de catholiques touchés par la disparition du pape François. — François De Smet (@francoisdesmet) April 21, 2025

Le pape François a été “un réformateur de la gouvernance de l’Église, constamment soucieux des questions de justice sociale et climatique“, a réagi le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot, sur le réseau social X, après le décès du souverain pontife lundi matin.

“Je salue respectueusement l’action menée par ce chef d’État et guide religieux, qui, pour les communautés chrétiennes et au-delà, a pu incarner un large espoir de modernité et inspirer leurs chemins de vie“, a ajouté M. Prévot. “Malgré des divergences de fond qui pouvaient subsister, selon les sensibilités de chacun, reconnaissons que le Pape François a été un réformateur de la gouvernance de l’Église, constamment soucieux des questions de justice sociale et climatique, un pasteur inspirant pour beaucoup, et constamment aux côtés des plus faibles“.

“Retenons aussi qu’il voyait juste en nous appelant à chérir les idéaux de paix qui fondent l’Europe, et l’espoir qu’elle inspire“, a conclu le ministre.

Nous apprenons le décès du Pape François. Je salue respectueusement l’action menée par ce chef d’Etat et guide religieux, qui, pour les communautés chrétiennes et au-delà, a pu incarner un large espoir de modernité et inspirer leurs chemins de vie. L’an dernier, il… pic.twitter.com/ts2EDM7sAF — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) April 21, 2025

Le nouveau président des Engagés, Yvan Verougstraete, a également réagi : “Il a marqué l’Église catholique par son engagement en faveur des plus démunis, des migrants et de la justice sociale“.

Le pape François s’est éteint ce lundi 21 avril 2025 à l’âge de 88 ans, au lendemain des célébrations de Pâques. Premier pontife sud-américain, il a marqué l’Église catholique par son engagement en faveur des plus démunis, des migrants et de la justice sociale. En pensée avec… pic.twitter.com/RJeSDj1bR8 — Yvan Verougstraete (@YVerougstraete) April 21, 2025

L’archevêque Luc Terlinden ému

L’archevêque Luc Terlinden a réagi avec émotion au décès du pape François. “C’était un bon pasteur au grand cœur. Je suis heureux d’avoir pu le rencontrer“, a-t-il souligné lundi lors d’une conférence de presse à Malines.

En tant que président de la Conférence épiscopale belge, Mgr Terlinden a salué le grand engagement du pontife en faveur de la paix et de l’Église. “Il était très conscient des grands défis auxquels l’Église est confrontée dans ce monde séculier“, a-t-il ajouté.

“J’ai eu l’honneur de le rencontrer lors de sa visite dans notre pays en septembre. C’était un homme très doux, à l’image d’un grand-père en fin de vie. Il avait beaucoup d’humour et m’a dit à l’époque : ‘Vous êtes encore si jeune, avez-vous déjà fait votre première communion ?’ J’ai donc été très touché et ému par sa disparition“.

Pour Mgr Terlinden, la date du décès revêt une symbolique particulière. “En ce jour où nous célébrons la résurrection du Christ, je perçois sa disparition comme un signe d’espoir.”

Mgr Terlinden a décrit le souverain argentin comme un bon pasteur au grand cœur ainsi qu’un homme d’une grande simplicité, qui a également marqué l’Église belge de son empreinte. “Lors de sa visite dans notre pays, il a pris beaucoup de temps pour rencontrer les victimes de violences sexuelles et les écouter“, a-t-il expliqué. “Cela a constitué pour nous, en tant qu’Église belge, un signe nous encourageant à renforcer notre politique de lutte contre les violences sexuelles au sein de l’Église.”

Mgr Terlinden a appelé tous les croyants à prier pour François, mais aussi à remercier Dieu pour son pontificat. Le drapeau du palais archiépiscopal de Malines ainsi que celui de tous les évêchés et cathédrales seront mis en berne en signe de deuil.

L’Église belge exprime sa tristesse

Les évêques de Belgique ont exprimé leur “grande tristesse” et leur “reconnaissance” après le décès du pape François lundi matin, qui dirigeait l’Église catholique depuis mars 2013.

La Conférence épiscopale a tenu à rendre hommage au 265e successeur de l’apôtre Pierre, dont le pontificat a été “marqué par la simplicité, la proximité des pauvres et l’appel puissant à la miséricorde et à la justice sociale”.

“Les encycliques et les autres publications du pape François resteront des repères fondamentaux pour notre monde et la société“, soulignent les évêques, citant notamment les encycliques Laudato Si’ (2015) sur l’environnement et Fratelli Tutti (2020) sur la fraternité humaine.

“Les orientations pastorales fortes qu’il a données pour une Église plus synodale et plus inclusive font partie de l’héritage du pape François“, ajoute la Conférence épiscopale.

La visite du souverain pontife en Belgique en septembre 2024 est également évoquée comme un moment fort. “Il a donné trois mots-clés aux collaborateurs de l’Église en Belgique : évangélisation, joie et miséricorde“, précisent les évêques, qui appellent les croyants à prier “pour que le Seigneur l’accueille dans la maison du Père“.

Mgr Luc Terlinden, de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles et président de la Conférence épiscopale belge, tiendra par ailleurs une conférence de presse ce lundi à 12h00 au Palais archiépiscopal de Malines.

Le CCIB “partage la peine du monde catholique“

Le Consistoire central israélite de Belgique (CCIB) “partage la peine du monde catholique” après le décès du pape François lundi matin. “Plus que jamais les cultes reconnus doivent agir ensemble dans le respect mutuel en ces temps difficiles pour défendre les valeurs de nos démocraties“, a ajouté Philippe Markiewicz, président du CCIB.

“Une voix de paix s’est tue“

“Une voix de paix s’est tue“, a regretté l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) après le décès du pape François lundi matin. Ce dernier était “un guide spirituel qui s’est inlassablement engagé pour la paix, la justice et l’humanité“, ajouté l’instance religieuse.

“Nous nous souvenons du Pape François comme d’un bâtisseur de ponts entre les communautés, un homme de cœur qui a élevé la voix contre la guerre et l’injustice. Que ses paroles continuent de nous inspirer dans notre quête commune d’un monde plus juste et plus pacifique“, a encore salué l’EMB. “Jusqu’à la fin, il a exprimé une profonde compassion pour les souffrances des innocents à Gaza et en Ukraine. Ses appels à la paix, sa solidarité avec les opprimés et son engagement pour le dialogue ont transcendé les frontières religieuses et culturelles.”

L’Exécutif des musulmans de Belgique a souligné que le décès du souverain pontife, survenu le lundi de Pâques, “confère une signification profonde à son héritage“, puisque ce jour symbolise “l’espérance et le renouveau dans la tradition chrétienne“.

Un “symbole de paix, de respect et d’unité“

Le pape François était un “symbole de paix, de respect et d’unité tant au sein de sa propre communautés qu’au sein des différents groupes religieux du monde entier“, a salué lundi le Conseil Musulman de Belgique. L’organe représentatif du culte islamique en Belgique a fait part de sa “grande tristesse” face au décès du souverain pontife et espéré que “le message de paix et d’unité qu’il a apporté perdurera“. Le Conseil a aussi exprimé “(ses) sincères condoléances au cardinal Terlinden, à l’Église catholique, aux fidèles catholiques belges et à tous ceux qui ressentent la perte de ce leader influent”.

L’UE salue un homme à l'”amour pur pour les plus démunis“

“Il a inspiré des millions de personnes, bien au-delà de l’Église catholique, par son humilité et son amour si pur pour les plus démunis“, a salué Mme von der Leyen sur le réseau X. “Mes pensées accompagnent tous ceux qui ressentent cette profonde perte“.

Sur le même réseau social, le président du Conseil européen Antonio Costa a souhaité que les idées du pape François continuent à “nous guider vers un avenir d’espoir“, malgré le contexte international et les nombreux conflits.

“Il était profondément compatissant. Il se souciait des grands défis mondiaux de notre époque – migrations, changement climatique, inégalités, paix – ainsi que des luttes quotidiennes de chacun“, a poursuivi l’ex-Premier ministre portugais, qui dirige l’instance représentant les 27 États membres de l’UE.

Comme des dirigeants du monde entier, la cheffe de la diplomatie de l’UE Kaja Kallas s’est dite profondément attristée par le décès du jésuite argentin, survenu tôt lundi matin au lendemain de célébrations de Pâques à Rome où il était apparu très affaibli.

“Lors de notre récente rencontre à Rome, j’ai remercié le pape François pour son leadership fort dans la protection des plus vulnérables et la défense de la dignité humaine“, a écrit sur X Kaja Kallas.

“Son sourire contagieux a conquis le coeur de millions de personnes à travers le monde“, a salué de son côté la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola.

La responsable maltaise a assuré que le monde se souviendrait de François “pour son amour de la vie, son espoir de paix, sa compassion pour l’égalité et la justice sociale“.