Décès de l’artiste bruxellois Walter Swennen

L’artiste bruxellois Walter Swennen (1946–2025) est décédé à l’âge de 79 ans, après avoir lutté plusieurs années contre la maladie, a annoncé la galerie Xavier Hufkens.

Né à Forest en 1946, Swennen a débuté sa carrière artistique à la fin des années 1960, influencé par le dadaïsme, l’absurde, la poésie de la beat generation et l’art de la performance. Au fil du temps, il développe une œuvre radicale et autonome, fondée sur l’association libre, l’humour, le langage et une expérimentation constante. Pour lui, la peinture ne devait pas nécessairement être comprise, mais se concevait comme un dialogue direct entre le peintre et la toile.

Ses références étaient multiples : free jazz, bandes dessinées, culture populaire, signalisation routière, philosophie ou encore histoire de l’art. Ce mélange a donné naissance à une œuvre singulière, nourrie d’esprit ludique et de décalage.

Walter Swennen a marqué la scène artistique belge et internationale. Il a bénéficié d’expositions personnelles au Musée d’art contemporain d’Anvers dès les années 1990, et plus récemment d’une rétrospective au Wiels, à Forest. Ses œuvres ont également été exposées à La Haye et à Lisbonne.

La galerie Xavier Hufkens le décrit comme “l’un des artistes belges les plus influents, avec une approche personnelle qui n’a cessé de repousser les limites de la peinture“.

Rédaction – Image : Galerie Xavier Hufkens

Lire aussi :

16 août 2025 - 12h43
Modifié le 16 août 2025 - 12h45
 

