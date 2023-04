Décès de l’ancien ministre d’État Charles-Ferdinand Nothomb

Mercredi, l’ancien président du Parti social-chrétien (PSC) est décédé. Il aura été un acteur majeur de nombreuses réformes et crises institutionnelles du pays.

Au cours de sa carrière, il aura été en particulier vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur au moment du drame du Heysel et de la crise fouronnaise. Au début de sa carrière, il a vivement participé à l’organisation et à l’évolution du parti social chrétien (PSC). Un parti qui existera de 1945 à 1968 et actuellement se nomme “Les Engagés”.

En 1981, il est nommé formateur par le roi et ce sera le début des gouvernements Martens-Gol, alliant sociaux-chrétiens et libéraux. C’est à cette époque qu’il sera vice-président. Après le drame du Heysel où 39 supporters de foot, majoritairement italiens, sont décédés, au gouvernement, l’opposition et une partie de la majorité demandent sa démission. Mais le vice-président se défend en mettant la responsabilité sur les organisateurs de l’événement.

En 1986, il démissionne, après avoir nommé d’autorité par le roi un bourgmestre hors conseil communal.

