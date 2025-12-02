Décarbonisation de la Belgique : un nouveau collectif bruxellois veut casser les silos entre disciplines

L’ULB et la VUB lancent à Bruxelles un collectif de recherche transdisciplinaire pour penser la transition énergétique et climatique au-delà des seuls aspects technologiques. Le chercheur et coordinateur du collectif, Alessandro Parente était l’invité du 12h30 ce mardi pour en parler.

ULB, VUB et la Fondation Helios lancent mercredi 3 décembre au Studio 4 de Flagey le SWIFFT Collective, un nouveau dispositif de recherche-action pour une transition juste en Belgique.

Baptisée “Decarbonising Belgium: Bridging Silos, Building Futures”, la soirée de lancement veut montrer que les défis climatiques ne sont pas une addition de problèmes séparés, mais un même tissu fait d’économie, de politique et de technologie. “On ne peut pas résoudre un aspect de la transition sans s’attaquer aux autres“, explique le coordinateur du collectif, Alessandro Parente dans le 12h30.

Sept projets phares y seront présentés, reliant recherche académique et action de terrain, des communautés énergétiques à la gouvernance des systèmes alimentaires, en passant par le logement et la construction. Objectif : aligner recherche, politiques publiques et mobilisation citoyenne afin de garantir des solutions techniquement solides, mais aussi socialement justes et démocratiquement ancrées.

La soirée mêlera musique, danse et poésie. Elle sera gratuite et ouverte à tous, suivie d’un cocktail.

■ Interview d’Alessandro Parente, réalisée par Maël Arnoldussen dans le 12h30