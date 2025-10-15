Débordements au Parvis de Saint-Gilles: 19 personnes interpellées, des policiers ont été blessés

19 personnes ont été interpellées ce mardi soir après les débordements à Saint-Gilles. Des véhicules de police ont été endommagés et des policiers ont été légèrement blessés.

La zone de police Bruxelles-Midi (Anderlecht/Forest/Saint-Gilles) dresse mercredi un bilan de 19 interpellations à Saint-Gilles à la suite des débordements survenus mardi en marge de la manifestation nationale. Une personne a été arrêtée judiciairement et dix-huit autres administrativement. Deux véhicules de police ont été endommagés et plusieurs policiers ont été légèrement blessés.

Les incidents ont éclaté entre 17h00 et 18h00 autour du Parvis de Saint-Gilles, où des individus ont mis le feu à des palettes et à des trottinettes sur la chaussée de Waterloo. Les forces de l’ordre, appuyées par un canon à eau, sont intervenues pour disperser les fauteurs de troubles hors du Parvis et de la place Marie Janson.

► Voir aussi | Manifestation nationale : cinq suspects arrêtés pour incendie volontaire et violences

Le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette (PS), a condamné ces violences. “Je ne comprends pas en quoi mettre le feu à des palettes au Parvis va servir à quoi que ce soit“, a-t-il réagi. Selon lui, les tensions sont nées après qu’un groupe de personnes, empêchées de se diriger vers le siège du MR sur la Toison d’Or, se sont rabattues sur le Parvis.

Ces débordements s’inscrivent dans le sillage de la manifestation nationale qui a rassemblé entre 80.000 et 140.000 participants selon la police et les syndicats. Plusieurs incidents avaient déjà été signalés plus tôt dans la journée, notamment place de l’Yser et boulevard Pachéco. Le parquet de Bruxelles a par ailleurs indiqué ce mercredi que cinq suspects avaient été mis à disposition du ministère public pour des faits commis dans ce contexte.

Belga – Photo : Belga Image