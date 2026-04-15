De plus en plus de personnes sous administration à Bruxelles et en Belgique, un outil créé pour informer

Plus d’une personne sur 100 en Belgique est accompagnée ou représentée par un administrateur. Pour répondre aux questions que suscite cette mesure de protection, le Collège des cours et tribunaux lance une page informative comportant une série de vidéos explicatives destinées au grand public, fait-il savoir mercredi.

L’administration des biens est une mesure de protection juridique destinée à une personne majeure incapable de gérer son patrimoine (argent, biens immobiliers) en raison de son état de santé physique ou mental.

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Au 1er janvier 2026, 151.023 personnes étaient ainsi placées sous administration en Belgique : 14.522 personnes à Bruxelles, 75.861 en Flandre et 62.640 en Wallonie. Le recours à cette mesure est en forte progression. À Bruxelles, l’augmentation est de 49,5% depuis 2021, passant de 9.712 personnes à 14.522 en 2026. En Wallonie, il s’agit d’une hausse de 44,8%, soit de 43.267 à 62.640 personnes.

Pour rendre plus concret et intelligible cette mesure, une page internet a été construite pour répondre aux besoins d’informations. La page propose ainsi plusieurs capsules thématiques pour comprendre la mesure, introduire une demande, les acteurs et leurs missions et aborder des questions pratiques (notamment le coût de la mesure).

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“L’administration des biens et de la personne est une mesure de protection essentielle, mais encore trop peu connue. Avec ces nouvelles vidéos, nous souhaitons offrir à chacun des repères clairs et accessibles. Notre priorité est simple: permettre à chaque personne concernée d’avancer avec confiance, en comprenant mieux ses droits et les démarches à entreprendre“, explique Kristine Hänsch, porte-parole du Collège des cours et tribunaux.

Belga