De nouveaux bus électriques de la STIB déployés à Bruxelles : sur quelles lignes circulent-ils ?

Quatre lignes supplémentaires sont exploitées avec des bus électriques à Bruxelles, annonce lundi la Stib dans un communiqué. Il s’agit des lignes 47, 56, 58 et 83.

La société de transport en commun a prévu de mettre 50 bus électriques de plus sur la route cette année: 14 bus articulés, s’ajoutant aux 56 mis en service en 2025, et 36 bus standard. Le premier bus standard de la nouvelle fournée est accessible aux voyageurs depuis fin janvier, et l’ensemble de la livraison sera progressivement intégré au réseau d’ici la fin du mois.

Les bus standards circuleront sur les quatre lignes susmentionnées. Rechargés au dépôt, ils n’auront pas besoin d’une recharge intermédiaire aux terminus. Les exemplaires articulés rouleront, quant à eux, sur les lignes 46, 53, 87 et 89. Les mâts de chargements à Pannenhuis et Westland-Moortebeek permettront la recharge de ces véhicules au cours de la journée.

► Lire aussi | Grève nationale du 12 mars : fortes perturbations attendues sur le réseau de la STIB

Avec ces nouvelles acquisitions, le réseau de la Stib comptera quelque 140 bus électriques. Les modèles antérieurs (Bluebus et Solaris) sont principalement affectés aux lignes 13, 37 et 64.

Depuis le début de l’électrification de la flotte en 2018, les bus électriques de la Stib ont permis d’éviter l’émission de plus de 9.000 tonnes de CO2, en considérant un facteur d’émission carbone pour l’électricité représentatif de la Belgique, se félicite la société.

Belga – Photo : STIB