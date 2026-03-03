Grève nationale du 12 mars : fortes perturbations attendues sur le réseau de la STIB

Le réseau de la STIB devrait être fortement perturbé le jeudi 12 mars, en raison de la grève nationale organisée contre des mesures du gouvernement fédéral.

Les syndicats en front commun appellent leurs affiliés à participer à cette action. La société bruxelloise de transports publics indique que des membres de son personnel prendront part au mouvement, ce qui entraînera des perturbations sur les lignes de métro, de tram et de bus.

Des difficultés supplémentaires sont également attendues en raison du passage du cortège de la manifestation sur le parcours de certaines lignes.

À ce stade, la STIB précise qu’il n’est pas possible d’estimer l’ampleur exacte des perturbations. L’entreprise annonce qu’elle mettra tout en œuvre pour assurer au moins une partie du service. Les voyageurs sont invités, dans la mesure du possible, à prévoir des alternatives pour leurs déplacements à Bruxelles ce jour-là.

Information en temps réel

La STIB communiquera les informations sur les lignes en circulation via son site internet, son application mobile, les écrans d’attente aux arrêts et en stations ainsi que sur ses réseaux sociaux.

Le service Customer Care sera accessible dès 6 heures, notamment via Facebook, Instagram et par téléphone.

L’application de multimobilité Floya proposera des itinéraires adaptés en fonction des lignes effectivement en service et suggérera, le cas échéant, des alternatives via des vélos, trottinettes, taxis ou voitures partagées.

Rédaction