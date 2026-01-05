De la neige à nouveau attendue ce lundi, alerte jaune aux conditions glissantes

Des chutes de neige se produiront depuis l’ouest et transiteront vers le centre puis l’Est en cours de journée ce lundi, selon les dernières prévisions de l’IRM. Elles pourront conduire à une accumulation (supplémentaire) de 1 à 3 cm.

Les températures restant négatives ou proches de 0 degré sur la plupart des régions, le risque de conditions glissantes restera quasi omniprésent. Autant de facteurs qui placent le pays en alerte jaune sur l’ensemble du territoire jusqu’à mardi matin.

La qualité de l’air sera “assez bonne” ce lundi, selon le baromètre de Bruxelles Environnement.

Belga avec BX1