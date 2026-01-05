Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

De la neige à nouveau attendue ce lundi, alerte jaune aux conditions glissantes

Des chutes de neige se produiront depuis l’ouest et transiteront vers le centre puis l’Est en cours de journée ce lundi, selon les dernières prévisions de l’IRM. Elles pourront conduire à une accumulation (supplémentaire) de 1 à 3 cm.

Les températures restant négatives ou proches de 0 degré sur la plupart des régions, le risque de conditions glissantes restera quasi omniprésent. Autant de facteurs qui placent le pays en alerte jaune sur l’ensemble du territoire jusqu’à mardi matin.

La qualité de l’air sera “assez bonne” ce lundi, selon le baromètre de Bruxelles Environnement.

Belga avec BX1

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales