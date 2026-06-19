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De la fumée noire dans le centre de Bruxelles: que s’est-il passé?

Un incendie s’est déclaré dans le centre de Bruxelles ce vendredi.

Une fumée noire était visible dans le centre de Bruxelles ce vendredi vers 11h30. Il s’agit, d’après le porte-parole des pompiers, d’un feu de toiture qui s’est déclaré sur un bâtiment de bureaux dans la rue des Ursulines.

Les images drone montrent des panneaux solaires en feu“, communique Walter Derieuw. Des particuliers sont montés sur le toit pour éteindre le feu. Les pompiers sont arrivés sur place pour vérifier la bonne extinction et pour le déblaiement.

Il n’y a pas de blessés signalés.

Photo : Siamu Bruxelles
Photo : Siamu Bruxelles

BX1 – Photo : BX1

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