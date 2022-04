De Khovd à Bruxelles : une délégation de soignantes mongoles en visite au CHU Brugmann

INFO BX1 | Deux soignantes de Mongolie se sont formées durant quelques jours au CHU Brugmann de Bruxelles.

Elles ont parcouru plus de 7.000 kilomètres, pour découvrir les techniques de médecine critique, dont les urgences et les soins intensifs, du CHU Brugmann, à Bruxelles : cette semaine, deux soignantes du Western Regional Diagnostic and Treatment Center de Khovd, dans l’Ouest de la Mongolie, ont visité les infrastructures du centre hospitalier bruxellois. “Avec le concours des équipes médico-infirmières du département de médecine critique, j’ai pu élaborer un programme d’observation focalisé sur les trajets complexes de nos patients critiques admis aux Urgences, stabilisés sur place et ensuite admis aux Soins intensifs“, nous explique Yves Maule, manager de soins du département de médecine critique au CHU Brugmann.

Ainsi, les deux médecins mongoles ont pu visiter les deux sites de l’hôpital, Horta à Laeken et Paul Brien à Schaerbeek. “Sur le site Horta, notre homologue Quentin Bocquet a pris son temps pour nous explique son travail quotidien : il nous a présenté le fonctionnement de son service d’urgences et le rôle de chef-infirmier“, indiquent Lunchuluun Narankhuu et Oyunchimeg Bataa, respectivement cheffe des soins intensifs et de l’anesthésie, et infirmière-cheffe des urgences de l’hôpital de Khovd. “Sur le site Brien, nous avons été accueillies par Séverine Weingaertner qui est super intelligente et compétente ! Nous avons visité son service moderne et efficace, et ensuite nous avons pu partager notre avis sur des problématiques du métier en tant que femmes“.

Une simulation pratique à la médecine critique

Les deux femmes ont ensuite pu participer à une formation pratique : “elle avait lieu avec les pompiers, l’équipe paramédicale et médicale du SMUR et du 112. Cette formation de simulation très efficace pour les jeunes assistants et étudiants montre l’importance de travailler ensemble avec différents spécialistes“, expliquent Lunchuluun Narankhuu et Oyunchimeg Bataa.

“Certains de nos infirmiers sont actifs au Centre de Secours 112 de Bruxelles, ce qui nous a aussi permis de faire découvrir les aspects de la médecine pré-hospitalière belge en partenariat avec le centre 112 de la capitale“, ajoute le manager de soins en médecine critique de Brugmann, Yves Maule.

La Belgique et la Mongolie, en partenariat autour de l’hôpital de Khovd

Si cette visite n’est pas anodine, c’est qu’elle fait suite à un partenariat réalisé depuis 2009 entre l’État belge et la Mongolie, pour le financement d’un projet d’amélioration des infrastructures sanitaires à Khovd. Il s’agissait ainsi d’un projet de 6,5 millions d’euros, financé à 60% par un prêt de la Belgique, afin d’améliorer la couverture sanitaire des 300.000 habitants de la région.

Ce projet belgo-mongole concernait aussi bien des équipements hospitaliers, médicaux et techniques, que des formations pour le personnel médical, le tout mis en oeuvre par la société internationale FSE Group : “en 2018, le CHU Brugmann a été sollicité par FSE Group pour l’élaboration d’un plan de formation pour le personnel médical de l’hôpital de Khovd, en ce qui concerne le domaine de la médecine critique“, relate Yves Maule, “en effet, nous disposons d’une expertise reconnue dans le domaine, mais aussi de professionnels disposant de compétences pédagogiques requises pour un tel projet“.

“Forts d’une première expérience dans le domaine au travers de B-FAST avec l’envoi de personnel infirmier du CHU lors du tremblement de terre en Haïti, c’est tout naturellement que nous avons saisi l’opportunité d’entrer dans ce projet d’échange“, ajoute-t-il.

Un voyage sur place à l’automne prochain

Ainsi, le projet repose sur deux axes : l’accueil d’une équipe de l’hôpital de Khovd, en observation à Bruxelles, avant l’envoi de formateurs du CHU Brugmann sur place afin d’y encadrer la formation des équipes des urgences et des soins intensifs. “Le Covid étant passé par là, ce projet a été mis en suspens durant la pandémie, jusqu’à ce mois d’avril où nous avons pu enfin accueillir du personnel de l’hôpital de Khovd“, conclut le manager de soins.

Si la situation sanitaire se maintient, une équipe du CHU Brugmann se rendra également sur place, en septembre prochain.

Arnaud Bruckner – Photos : CHU Brugmann