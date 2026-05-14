David Hubert après le sacre de l’Union : “Une énorme récompense pour le travail effectué en coulisses”

Après 1913, 1914 et 2024, l’Union Saint-Gilloise a ajouté une 4e Coupe de Belgique à son palmarès en battant Anderlecht jeudi après prolongations (3-1). Un nouveau trophée qui est une “énorme récompense pour le travail effectué en coulisses” a reconnu David Hubert, l’entraîneur unioniste, en conférence de presse.

Deux fois vainqueur de la Coupe en tant que joueur, Hubert a soulevé le premier trophée de sa carrière d’entraîneur, lui qui avait été remercié d’Anderlecht quelques semaines avant la finale en 2025. “En tant que joueur, je sais tous les sacrifices que les joueurs doivent faire et je suis là pour les soutenir. C’est une énorme récompense pour le travail effectué en coulisses par les joueurs, le staff et tout l’encadrement de l’équipe. Je n’ai toujours pas de sentiment de revanche pour Anderlecht. J’ai appris énormément la saison dernière et cela m’a permis de gérer l’enchaînement des matches cette saison.”

Pour l’ancien milieu de terrain, cette Coupe de Belgique vient aussi récompenser “une saison exigeante“. “Nous jouons pour les trophées et nous n’avons pas fait de concessions. Nous aurions pu faire une croix sur la Coupe et regarder le match à la télévision mais nous avons joué tous les matches à fond. Je suis très heureux que cela ait porté ses fruits.”

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Si les Saint-Gillois vont “profiter” de cette victoire, ils vont devoir rapidement tourner le bouton avec un match couperet pour le titre qui les attend dimanche au Club Bruges. “Il est important de vivre ce genre de moments intensément. Mais dès ce vendredi, nous allons nous concentrer sur dimanche. Nous avons joué des prolongations mais je pense que personne ne sera fatigué avec toute l’adrénaline. Le groupe a encore faim et cette victoire doit nous donner un coup de boost.”

Belga – Photo : Belga Image