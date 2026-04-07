Dangereuse course-poursuite impliquant un jeune conducteur ucclois dans les rues de Waterloo

Une dangereuse course-poursuite impliquant un jeune conducteur s’est déroulée durant le week-end pascal dans les rues de Waterloo, a indiqué mardi le parquet du Brabant wallon.

Des patrouilleurs de la zone de police de Waterloo ont constaté, samedi matin vers 3h00, qu’un automobiliste avait adopté une conduite inappropriée sur la chaussée de Bruxelles. Alors que les intervenants avaient voulu le contrôler, le jeune conducteur ucclois de 24 ans a évité une barrière de sécurité et un véhicule en stationnement, avant de prendre la fuite.

Le suspect a aussitôt été pris en chasse. Il a ensuite effectué un demi-tour, emprunté un îlot à contre-sens, roulé sur le trottoir à vive allure. Le fuyard a ensuite roulé en direction des policiers avant de percuter un obstacle. Les agents ont exhibé leurs armes, mais ils ne les ont finalement pas utilisées. Le chauffard a été contrôlé positif au test d’alcoolémie. Son permis lui a été retiré et son véhicule a été saisi.

Belga