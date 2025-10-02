Crise de l’accueil en Belgique : Aneleen Van Bossuyt défie la justice, Frédéric Van Leeuw alerte sur l’État de droit

Pour le procureur, il ne s’agit pas d’un simple désaccord politique. Il parle d’un basculement inquiétant : “Il y avait un glissement imperceptible, qui l’est moins, vers une fusion des pouvoirs, où l’exécutif décide d’appliquer ou non les décisions de justice, ce qui met en péril le fonctionnement même de la démocratie.”

Il alerte : “Aujourd’hui, ce sont des gens démunis qui en souffrent. Mais demain, cela peut concerner d’autres domaines. On peut imaginer des condamnations en matière fiscale, et l’État qui ne les exécuterait pas”, avant de rajouter d’un ton ferme : “Où cela va-t-il s’arrêter ? Je pense que c’est maintenant que ça doit s’arrêter”.

Même son de cloche pour l’IFDH, qui dénonce une tendance qui se renforce : celle de ne pas donner suite à des décisions de cours ou de tribunaux qui condamnent les autorités. “L’exemple le plus connu concerne la crise de l’accueil, mais cette tendance concerne bon nombre d’autres domaines : la surpopulation carcérale, les nuisances sonores de l’aéroport de Bruxelles-National…”

Si Frédéric Van Leeuw ne condamne pas la ministre sur le plan personnel et précise que “tout le monde peut dire une bêtise”, il rappelle un principe fondamental : “Montesquieu a défini la démocratie comme un équilibre entre trois pouvoirs”.

De son côté, l’Institut a décidé de lancer une enquête pour examiner l’ampleur du problème et son impact. “Que vaut une décision de justice si elle n’est pas mise en oeuvre? Les autorités publiques ont un rôle d’exemple. Si elles n’appliquent pas leurs propres lois et semblent remettre en question le rôle du pouvoir judiciaire, elles peuvent faire naître auprès des citoyens un sentiment d’arbitraire, d’impunité ou d’injustice et générer une perte de confiance dans notre système démocratique”.