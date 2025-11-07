Crise budgétaire : Ridouane Chahid accuse Georges-Louis Bouchez de “créer le chaos dans le pays”

Le Premier ministre Bart De Wever n’aura finalement pas démissionné, malgré l’absence d’accord sur le budget. “Une mauvaise pièce de théâtre”, déplore le député fédéral socialiste Ridouane Chahid.

Invité à 8h15 ce matin dans Bonjour Bruxelles, il accuse le président du MR Georges-Louis Bouchez d’être entièrement responsable de cette situation et de “créer le chaos dans ce pays“. “Je ne sais pas quelle stratégie il joue, mais en tout cas, il ternit l’image de la Belgique. Ils ont mis huit mois à former ce gouvernement, ils en mettent dix pour ternir l’image de la Belgique, c’est pathétique“, lance Ridouane Chahid

Selon le député, “Georges-Louis Bouchez sait qu’il ne va pas tenir ses promesses, parce qu’il sait qu’il va devoir taxer les citoyens alors que ce n’est pas ce qu’il faut faire. Il sait surtout, et il a la trouille de ça, qu’il y a une pression populaire, (…) que la rue est en train de gagner“.

50 jours ont été accordés au Premier ministre pour trouver un accord sur le budget. Cela signifie que le Parlement ne pourra pas voter le budget avant le 31 décembre, plaçant d’office le pays sous le régime des douzièmes provisoires. “On arrive aux fêtes de fin d’année, à Noël, et qu’est-ce que Georges-Louis Bouchez et Bart De Wever disent aux citoyens? Vous n’aurez pas un pouvoir d’achat qui va augmenter, vous n’aurez pas vos 500 € et vous aurez peut-être même une crise budgétaire qui va atteindre votre pouvoir d’achat. Elle est là, la réalité“, déplore-t-il.

Le gouvernement doit trouver 10 milliards d’euros supplémentaires pour être dans les clous en 2030. Cette somme risque d’être plus importante avec l’absence de budget de plein exercice en 2026. Selon les calculs de l’Open Vld, l’ardoise passera à 11,2 milliards d’euros.

■ Interview de Ridouane Chahid dans Bonjour Bruxelles