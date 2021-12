“Courses pour tous” : un appel aux dons pour permettre aux personnes précarisées de se faire plaisir

L’épicerie sociale “Les capucines”, installée dans les Marolles depuis 2003, lance un appel aux dons pour permettre aux personnes sans ressources de se faire plaisir en achetant elles-mêmes leurs produits, alimentaires ou non.

L’épicerie sociale Les capucines permet à 1500 personnes de se fournir en produits alimentaires et non-alimentaires, de qualité, frais et à petits prix, explique sa directrice, Emilie Many. Les clients y ont accès via un service social et peuvent, pour un montant de 20 euros par personne, acheter de quoi manger pendant une semaine.

“Notre particularité c’est que nous sommes une épicerie sociale privée, nous ne sommes pas soutenus par les pouvoirs publics. Nous pouvons fonctionner grâce à un partenariat avec une enseigne de la grande distribution. Les clients ne doivent pas obligatoirement être au CPAS pour y avoir accès.”. Mais les courses sont payantes, ce qui écartent d’office les personnes sans ressource, orientées vers les banques et colis alimentaires.

Début 2021, l’équipe des Capucines, a répondu à un appel à projet de la Fondation Roi Baudouin pour tester l’idée des “Course pour tous”. Le principe : permettre aux personnes sans ressources de se faire parrainer pour pouvoir accéder à l’épicerie. “On a observé que les gens se sentent mieux, ont un meilleur moral, restructurent mieux leur semaine et retrouvent le plaisir de manger. “, explique Emilie Many.

Sur base de cette première expérience-pilote, l’épicerie sociale lance un appel aux dons pour lancer une nouvelle opération.

►Interview de Emilie Many, directrice de l’épicerie sociale Les capucines, dans Toujours + d’Actu