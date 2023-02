Cour d’assises : le procès de deux hommes accusés d’une fusillade mortelle s’est ouvert

Jason Yamaris (24 ans) et Rayan Messaoudi (26 ans) sont accusés d’homicide et d’homicide involontaire, le 20 août 2020.

En août 2020, près de l’avenue Auguste Rodin à Ixelles, une patrouille de police découvre Steven Kumba grièvement blessé par deux balles dans la fesse droite. Malgré un transport en urgence vers l’hôpital d’Ixelles, il succombe à ses blessures. Un peu, plus tôt, dans l’après-midi, huit personnes se sont rassemblées, place Adolphe Saxe, afin de régler un problème lié à un trafic de cannabis. Selon les déclarations de Rayan Messaoudi, après un temps de discussion, il a sorti son arme et a tiré sur le sol dans le but de faire peur à Yassine Amrouch. Steven Kumba, s’est par la suite jeté sur Rayan. Jason Yamaris, avait, lui aussi, une arme et il s’en est servi pour tirer à plusieurs reprises sur Steven. Une des balles a atteint Ali Dandach qui accompagnait Steven Kumba.

Un début de procès mouvementé

Ce matin à 9h, l’instruction d’audience a débuté, Jason Yamaris est accusé d’avoir tué Steven Kumba et tenté de tuer Ali Dandach. Rayan Messaoudi, lui, est accusé d’avoir tenté de tuer Yassine Amrouch.

Comme le rapport, le média Bruzz. Sur les sept hommes et les cinq femmes qui composent le juré, trois ont dû être remplacés, pour cause de maladie, et l’une des jurées connaissait le procureur. Ainsi, il ne restait plus que deux jurés de réserve. Donc, l’ensemble du juré a été renvoyé chez lui et le procès s’est poursuivi.

► Des explications par Camille Paillaud