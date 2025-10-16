Coups de feu sur le boulevard du Midi: “Il n’y a plus de danger de mort pour les blessés”

Tous les blessés par les coups de feu survenus dans la nuit du 7 au 8 octobre dernier sur le boulevard du Midi à Bruxelles sont hors de danger de mort, a indiqué le parquet de Bruxelles jeudi.

L’incident avait fait quatre blessés, dont deux grièvement. “Il n’y a plus de danger de mort pour les blessés“, a déclaré la porte-parole du parquet, Laura Demullier.

Peu après minuit, la nuit du 7 au 8 octobre, les policiers de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles en patrouille avaient entendu des coups de feu retentir à proximité du boulevard du Midi. Plusieurs patrouilles de police avaient été dépêchées sur place et trois périmètres de sécurité avaient été mis en place pour permettre les constatations.

Les deux suspects, âgés de 18 et 16 ans, avaient pris la fuite à bord d’un scooter avant d’être interceptés après une course-poursuite. Une arme de guerre avait été retrouvée sur l’un d’eux au moment de leur arrestation.

Le suspect majeur a été placé sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction du chef de tentative d’assassinat, port et détention d’arme à feu prohibée, et association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat. Le mineur, entendu par un juge de la jeunesse, a quant à lui fait l’objet d’une ordonnance de placement en IPPJ.

