Coupe du monde: où regarder Belgique – Etats-Unis à 2h du matin dans la capitale?

Dans les communes dotées de fan zones, la rencontre footballistique tardive entre la Belgique et les Etats-Unis, à 02h00 du matin mardi, pose un dilemme aux bourgmestres : diffusion nocturne ou non de ce huitième de finale ainsi que les rassemblements de supporters devant les grands écrans ? D’une commune à l’autre, les choix divergent nettement, rapportent La Dernière Heure et la Libre Belgique qui ont contacté plusieurs mayeurs wallons et bruxellois.

En région capitale, la situation dépendra des communes. Pas d’écran géant place Dumon à Woluwe-Saint-Pierre, ni à Evere, Schaerbeek ou Watermael-Boitsfort. À Bruxelles-Ville, en revanche, les bars et cafés pourront gérer, avec concertation avec les services communaux si un écran est placé en terrasse.

En Wallonie, plusieurs villes importantes ont décidé de maintenir la diffusion de la rencontre sportive. À la tête de Charleroi, Thomas Dermine (PS) a adapté le dispositif afin de limiter les nuisances. La diffusion n’aura pas lieu place de la Digue – qui peut accueillir jusqu’à 8.000 personnes – mais bien dans le parc Reine Astrid, où se trouve une plus petite fan zone (2.000 à 3.000 personnes). Même choix à Tournai et Dinant, de même qu’à Ciney : ” Ici, c’est comme Las Vegas, on fait la fête 365 jours par an “, plaisante le libéral Frédéric Deville.

Parmi les communes wallonnes qui refusent la diffusion publique du match sur grand écran figure Mons, Ottignies-Louvain-la-Neuve et Braine-l’Alleud . A Waterloo, la bourgmestre Florence Reuter (MR) lance sans ambiguïté : “Diffuser à deux heures du mat’ ? Non. ”

Belga