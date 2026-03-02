Coupe du monde 2026 : Dans le groupe de la Belgique, l’Iran émet des doutes sur sa venue aux Etats-Unis

Le président de la Fédération iranienne de football a émis des doutes quant à la participation de son équipe nationale à la Coupe du monde cet été, après les attaques américaines et israéliennes contre son pays ce week-end.

L’Iran figure dans le groupe G avec la Belgique, la Nouvelle-Zélande et l’Egypte et doit disputer ses matches aux États-Unis.

Selon plusieurs médias, Mehdi Taj, président de la Fédération iranienne de football, a déclaré au portail d’information sportive Varzesh3 que “ce qui est certain, c’est qu’après ces attaques, il est difficile d’envisager la Coupe du monde avec espoir”.

Cette Coupe du monde se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique en juin et juillet.

L’Iran doit affronter les Néo-Zélandais et les Diables Rouges à Los Angeles les 15 et 21 juin, et l’Égypte à Seattle le 26 juin.

Le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, a déclaré samedi de son côté aux journalistes que la situation était suivie de près, ajoutant qu'”il est trop tôt pour se prononcer, mais nous suivrons attentivement l’évolution de la situation dans le monde qui pourrait affecter le tournoi”.

Belga