Coupe de Belgique : l’Union accède aux huitièmes de finale

L’Union, qui s’est imposée 0-3 à Tubize, réduit à dix suite à l’exclusion de Louis Delahaye (79e), s’est qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe de Belgique mercredi.

L’Union a dû patienter face à un bloc très défensif. Cremers a repoussé une frappe de Guilherme (11e) et a effectué un double sauvetage devant Kevin Rodriguez et Adem Zorgane (24e). Côté saint-gillois, Vic Chambaere s’est montré attentif face à Nadrani (31e) et Rajsel (36e).

Le début de seconde période a été dramatique pour Tubize: sur un centre en retrait de Guilherme, le ballon est parvenu à Rodriguez (47e,0-1). L’Union a cherché à faire le break mais Tubize ne s’était pas laissé déstabiliser. Finalement, les Unionistes ont assuré grâce à un lob de Rodriguez (62e, 0-2). À dix, Tubize a encore été puni par Promise David (90e+3, 0-3).

La Louvière et l’Antwerp ont aussi validé leur ticket pour les huitièmes de finale ce mercredi.

Belga – Photo : Belga