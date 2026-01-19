Coupe d’Afrique des Nations : “Fermeté totale” de Bernard Quintin après les incidents en marge de la CAN

Le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR) condamne “avec une fermeté totale” les incidents survenus dimanche soir en marge de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations à Bruxelles et à Anvers.

Des centaines de personnes se sont rassemblées à l’issue de la finale près de la station de métro Étangs Noirs à Molenbeek-Saint-Jean, dimanche soir. Des jets de feux d’artifice, de barrières et une explosion ont été rapportés.

Vers 22h45, la police n’était visiblement pas déployée, a constaté Belga sur place. Une équipe de bénévoles, parmi lesquels des échevins de la commune, tentait de calmer les esprits.

La situation a ensuite pris une tournure plus violente dans le quartier Ribaucourt. La police aurait riposté avec des gaz lacrymogènes. Des autopompes auraient également été déployées, selon la DH. La police bruxelloise n’a pas encore communiqué de bilan.

La situation était tendue à Anvers aussi, où neuf personnes ont été arrêtées administrativement après des jets de pierres sur la police et d’œufs sur un bus De Lijn, notamment. “Ces bandes de casseurs violents salissent l’image de toute une communauté”, a affirmé Bernard Quintin lundi matin dans un communiqué. “Ils terrorisent leurs voisins et détruisent leur quartier.” “Le temps des excuses, c’est terminé”, a poursuivi le ministre MR. “La justice devra punir avec une sévérité absolue les coupables identifiés, qui devront payer jusqu’au dernier centime les dégâts qu’ils ont causés. Le principe du casseur-payeur doit impérativement s’appliquer.”

La police est également intervenue à La Haye, aux Pays-Bas.

Belga