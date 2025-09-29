Couloir de secours : seuls 3 Bruxellois sur 10 savent quand l’appliquer

Cinq ans après son entrée en vigueur, le couloir de secours reste mal compris par de nombreux conducteurs. Une enquête de l’institut Vias révèle que seule la moitié des Belges savent qu’il doit être formé dès qu’un embouteillage se crée, indépendamment de l’arrivée d’un véhicule prioritaire.

Les chiffres sont encore plus faibles à Bruxelles : seuls 31 % des automobilistes répondent correctement, contre 46 % en Wallonie et 53 % en Flandre. Pourtant, le couloir de secours est aussi obligatoire en agglomération, dès qu’une file se forme sur une voirie à deux bandes ou plus.

Dans la pratique, 37 % des Belges pensent à tort qu’il ne faut dégager la voie que lorsqu’une ambulance ou un camion de pompiers arrive. Et 14 % admettent ne pas savoir du tout quand le mettre en place.

Pour rappeler la règle (se serrer à gauche sur la bande de gauche et à droite sur les autres bandes) Vias va relancer une campagne vidéo sur ses réseaux sociaux. Un rappel jugé nécessaire alors qu’un quart des conducteurs disent rencontrer rarement ou jamais de situation où appliquer le principe, alors que les interventions d’urgence restent fréquentes, y compris en ville.

Rédaction – Image : Vias