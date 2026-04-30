Couleur Café complète son affiche avec huit derniers noms

Dub FX, Submatic et six autres noms viennent s’ajouter à l’affiche de Couleur Café, qui est désormais complète en ce qui concerne les grandes scènes, annonce jeudi le festival. La programmation des petites scènes et animations sera annoncée plus tard.

L’Australien Dub FX sera donc présent le jour de l’ouverture pour distiller ses compositions dub en live. GRCA. et BROWNSUGVR, deux DJ bien connus de la scène bruxelloise, seront aussi de la partie et joindront leur force pour un mix commun.

Le samedi s’enrichit de la présence de Niveau 4, un concept qui rassemble les talents émergents de la scène trap, rap et hip-hop belge. Pour son dixième anniversaire, le collectif réunira HD La R, Bhavi, GRISHA, Wawa, Fred Gata et Kynato avec DJ Vega aux platines et Vicelow en tant que coach scénique. MARIELOU, Femifè et Mama OD s’empareront aussi de l’une des scènes pour faire danser les festivaliers avec une performance en trio, tandis que Sumac Dub amènera, lui, ses rythmes dub venus de France.

Enfin, Valiant s’emparera de la scène le dimanche, tout comme Oroko Radio, un collectif de six DJs (Asphodele, Obeka, Kikelomo, JLZ, Anna Leonie et WEAREALLCHEMICALS) qui proposeront trois heures de set collectif. Le compositeur de drum’n bass autrichien Submatic sera également au menu de la dernière journée du festival.

Couleur Café se déroulera du vendredi 26 au dimanche 28 juin dans le parc d’Osseghem à Bruxelles.

Belga