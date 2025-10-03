Un corps retrouvé pendu le long du Ring: il s’agirait d’un Albanais de 28 ans

On en sait plus sur l’homme retrouvé pendu sur un panneau de signalisation sur le ring de Bruxelles : il s’agirait d’un Albanais de 28 ans, déjà condamné pour des faits liés à la drogue.

L’homme retrouvé sans vie dimanche dernier près d’un panneau de signalisation sur le ring de Bruxelles serait un Albanais de 28 ans, qui aurait déjà été condamné pour des faits liés à la drogue. C’est ce qu’ont rapporté les journaux Sudpresse et Het Nieuwsblad, se basant sur des informations parues dans la presse albanaise.

Interrogé par Belga, le parquet de Bruxelles n’a fait aucun commentaire sur ces informations et a réitéré que la piste du suicide n’était pas exclue pour l’instant.

Le corps de l’homme avait été trouvé dimanche dans l’après-midi, suspendu à l’arrière d’un panneau de signalisation le long du ring de Bruxelles, à hauteur d’Anderlecht. Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête après cette découverte et a fait procéder à une autopsie du corps, mais s’est abstenu de tout autre commentaire.

