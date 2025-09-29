Passer la navigation
Un homme retrouvé pendu au dos d’un panneau de signalisation à Anderlecht

Le cadavre d’un homme a été retrouvé ce dimanche soir pendu à un panneau de signalisation, le long du Ring, non loin du Westland Shopping Center, annoncent la DH et La Capitale. Le parquet, qui confirme l’information, laisse entendre que la thèse du suicide est privilégiée, mais que la piste criminelle n’est pas exclue. Une enquête a été ouverte.

BX1 – Photo : Belga

29 septembre 2025 - 07h01
Modifié le 29 septembre 2025 - 08h51
 

