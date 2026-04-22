Le nombre de plaintes adressées au CSA en hausse pour la deuxième année consécutive

Sur les 870 plaintes, 155 concernaient “QR le débat : Police : coupable ou victime ?” de la RTBF au sujet de la mort du jeune Fabian, qui avait perdu la vie sous les roues d’un véhicule de police à Bruxelles l’année dernière.

Le nombre de plaintes et de dossiers d’instruction ouverts devant le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) était en hausse en 2025, et ce pour la deuxième année consécutive, ressort-il du rapport annuel de l’organisme publié mercredi.

Au total, 870 plaintes ont été déposées auprès du CSA en 2025, contre 624 en 2024 et 106 en 2023. Le phénomène des “plaintes multiples”, causé notamment par des appels à saisir le CSA formulés sur les réseaux sociaux, explique en partie cette augmentation. Les mécanismes de plainte sont ainsi utilisés par les citoyens comme “outils de pression symbolique, indépendamment de leur issue juridique”, observe le CSA.

Ouverture d’une instruction

Sur l’ensemble des plaintes reçues l’an dernier, 87% étaient recevables et 571 ont mené à l’ouverture d’une instruction. La majorité d’entre elles (49,9%) concernaient des questions de discrimination. L’émission “Je vous dérange : Sans boulot, tous fraudeurs”, diffusée sur RTL-TVI, a notamment fait l’objet de 238 plaintes, dénonçant, entre autres, une stigmatisation à l’égard des personnes sans emploi. Par ailleurs, 153 plaintes ont été déposées au sujet de l’émission “Bonsoir chez vous” de LN24 sur la situation à Gaza, dénonçant “une négation du génocide” en cours dans l’enclave palestinienne.

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La question de la dignité humaine a, elle, suscité le dépôt de 166 plaintes, soit une part de 19,1%. Parmi elles, 155 concernaient l’émission “QR le débat : Police : coupable ou victime ?” de la RTBF au sujet de la mort du jeune Fabian, qui avait perdu la vie sous les roues d’un véhicule de police à Bruxelles l’année dernière. La majorité des plaignants dénonçaient le traitement médiatique du sujet et estimaient que l’intitulé du débat inversait les responsabilités entre l’enfant décédé et l’institution policière.

La télévision en tête du nombre de plaintes

Avec 99 plaintes reçues, le respect des obligations de service public se classe en troisième position des thématiques les plus fréquemment visées. La majorité d’entre elles concernaient un autre numéro de “QR le débat” au sujet des mesures annoncées par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans l’enseignement.

En termes de types de médias, la télévision arrivait en tête du nombre de plaintes (87,6 %) l’année dernière, devant la radio (6,3%) et les contenus en ligne (3,1 %). En matière de télévision, la très grande majorité des plaintes visait la RTBF (88,5%), suivie par RTL Belgium (7,2%). S’agissant de la radio, la RTBF était également l’éditeur le plus visé, avec 46% des plaintes. Les radios privées en réseau concentraient, elles, 2 % des plaintes, tandis que les radios privées indépendantes représentaient 22% du total.

Cette situation démontre “une attention de plus en plus marquée des publics pour des sujets sociétaux qui les concernent dans les médias et plus encore dans les médias publics”, note le CSA. Plus globalement, l’augmentation du nombre de plaintes observé l’année dernière témoigne de “l’émergence de pratiques renouvelées de participation citoyenne” ainsi que d’une “vigilance renforcée à l’égard des médias traditionnels”, ajoute l’organisme.

Belga – Photo : Belga