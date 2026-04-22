Molenmix, nouvel espace dédié à la cohésion sociale et la jeunesse à Molenbeek

Un nouvel espace de proximité a été ouvert ce mercredi matin à Molenbeek avec l’objectif de mettre avec avant la jeunesse, la participation citoyenne et la cohésion sociale.

Cinq étages de locaux sont à la disposition des jeunes, des familles et des travailleurs molenbeekois dans le nouvel espace Molenmix. “C’est un lieu dévolu à la dynamique interactive entre toutes les générations”, explique Ali Benabid, directeur de l’asbl MOVE. “Une personne un peu plus âgée peut avoir son mot à dire même au sujet de choses en rapport à la jeunesse. Et vice-versa. C’est un lieu ouvert à toutes et tous, aux associations, aux enseignants, au monde de l’éducation, de la santé. “

◾Un reportage d’Anaïs Corbin

Les bénéficiaires pourront ici trouver un service d’information, d’accompagnement et de soutien autant éducatif que sportif ou psychologique.

L’idée est de réunir plusieurs services afin de renforcer l’accès aux droits pour les jeunes et créer un lien de proximité avec la population. On retrouve ici le service à la jeunesse, la participation citoyenne, un programme de cohésion sociale, sport pour tous, infor jeune et autres service de proximité notamment grâce à l’asbl move . “C’est un lieu où se créent des opportunités”, note Ali Benabid.

Un appel aux jeunes de 15 à 25 ans est lancé pour postuler dans le conseil des jeunes afin de développer des projets dans la commune.

Bx1 – Photo : Belga