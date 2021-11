Coronavirus : le cap des 10.000 contaminations en moyenne par jour franchi

Entre le 3 et le 9 novembre, une moyenne de 10.081 personnes ont été contaminées chaque jour par le Covid-19, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano publiés samedi. Il s’agit d’une hausse de 39% par rapport à la semaine précédente.

Après le record de 15.208 contaminations en un jour recensé lundi, lendemain de week-end, quelque 12.942 autres ont encore été comptabilisées mardi, illustrant la montée en puissance de l’actuelle 4e vague de l’épidémie. Entre le 6 et le 12 novembre, 207 admissions quotidiennes à l’hôpital de patients atteints du coronavirus ont également été enregistrées, en augmentation de 21% par rapport à la période de référence précédente. Rien que sur la journée de mercredi, il y a eu 287 hospitalisations, suivies d’encore 224 et 173 autres jeudi et vendredi.

Pour le moment, 2.391 patients sont traités à l’hôpital (+24%), dont 487 (+27%) en soins intensifs. Des chiffres plus vus depuis, respectivement, début et fin mai. Le cap des 500 personnes aux soins intensifs en lien avec le Covid devrait être franchi à l’issue du week-end. Du 3 au 9 novembre, 23,6 personnes par jour en moyenne sont décédées des suites du virus, une augmentation de 9% par rapport à la période de sept jours précédente. Depuis le début de la crise, la Belgique comptabilise 26.321 morts dus au Covid-19.

Quelque 83.800 tests en moyenne ont par ailleurs été effectués quotidiennement (+7%), pour un taux de positivité de 12,7%. Ce taux de positivité est particulièrement élevé dans la tranche d’âge des 0-9 ans (19,6%) mais aussi auprès des 40-64 ans (13,7%). Au niveau des provinces, en Communauté germanophone, on atteint un taux de positivité de 20,9%, en province de Liège de 16,1%, en Flandre occidentale de 14,6%, au Limbourg de 14,5% et en province de Luxembourg de 14,3%. La Région bruxelloise se situe à 9,0%. Le taux de reproduction du virus atteint lui 1,12. Au total, 8.757.699 personnes ont reçu une première dose de vaccin et 8.613.555 sont entièrement vaccinées.

Belga