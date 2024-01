Cora retire de la vente une variété d’huîtres

Les magasins Cora, en concertation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), retirent les “huîtres spéciales d’Isigny de marque “La précieuse” n°3 par douzaine ou 2 kg” de la vente et demandent aux clients qui ont acheté ce produit de ne pas le consommer ainsi que de le ramener au point de vente, où il sera remboursé, pour présence de norovirus, a annoncé la chaîne de supermarchés dans un communiqué.

Le norovirus peut provoquer une gastro-entérite chez l’homme et la période d’incubation est de six à 48 heures, précise le communiqué. Les principaux symptômes sont des vomissements, diarrhée, crampes abdominales, nausées, ainsi que des symptômes moins spécifiques comme de la fièvre, des maux de tête et une fatigue générale. “Toute personne ayant consommé le produit mentionné ci-dessus et qui présenterait ces symptômes est invitée à consulter son médecin traitant en lui signalant cette consommation”, ajoute Cora. Le produit a été distribué dans les magasins Cora et dans différents Match et Smatch du 12 au 30 décembre 2023.

Belga –