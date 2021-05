Convaincre la population de se faire vacciner en jouant la carte de la proximité

La campagne de vaccination se poursuit dans la Région bruxelloise. Près de 445.000 doses ont été injectées depuis le début de la campagne mais il faut convaincre les plus de 65 ans. La Cocom met en place des initiatives en jouant sur les personnes de référence et surtout la proximité.

Actuellement, les données épidémiologiques vont vers un mieux dans la capitale même si les chiffres restent élevés. Ainsi, le taux de reproduction se maintient sous 1 et le taux de positivité diminue avec 6,5% maintenant contre 9% voici quelques semaines. Le taux d’incidence est aujourd’hui de 380 cas sur les deux dernières semaines. Et comme ailleurs dans le pays, le nombre d’hospitalisation est en diminution constante. Le nombre de décès, lui, reste stable.

Seule ombre au tableau, 5 cas du variant indien ont été détectés dans la capitale. Trois personnes revenaient d’Inde et toutes ont moins de 50 ans. La Cocom a mis en place un tracing plus strict pour peut-être tester de manière plus large l’entourage de ces personnes.

2% d’augmentation de la vaccination chez les 65+

Ces résultats sont en partie liés à la campagne de vaccination qui se poursuit. “Cette semaine nous n’avons pas diminué les tranches d’âge qui peuvent s’inscrire pour se faire vacciner et se mettre sur la liste d’attente car le nombre de personnes invités est important, explique Inge Neven, responsable pour la Cocom. Nous avons aussi la campagne de la deuxième dose qui commence. Il faut aussi insister auprès des plus de 65 ans pour qu’ils se vaccinent.” Pour rappel, actuellement la vaccination est possible pour les plus de 46 ans et les 41-45 ans peuvent s’inscrire sur la liste d’attente via Bru-vax.

En une semaine, le pourcentage de vaccinés chez les plus de 65 ans a augmenté de 2 points mais cela reste toujours plus faible qu’en Wallonie ou en Flandre. “Nous avons lancé plusieurs campagnes de communication dans différentes langues avec des spots dans les radios communautaires également. A partir de la mi-mai, nous allons lancer une campagne d’affichage dans les transports en commun et dans la rue. Nous avons mis aussi un grand panneau lumineux au 69 de la rue Neuve. Ensuite, nous aurons des affichages aux caisses des Carrefours express et Proxi Delhaize et dans les nightshops.”

La Cocom a aussi soutenu une opération pilote jeudi dernier sur le marché de Molenbeek. Des stewards ont sensibilisé les personnes de plus de 65 ans. Elles pouvaient soit s’inscrire pour aller dans un centre soit se faire vacciner dans la maison communale. En tout, 14 personnes ont pris cette deuxième option et le lendemain, des rendez-vous ont été pris via le call center. Ce type d’initiatives devrait donc être poursuivi et fait dans d’autres communes.

Certaines communes ont d’ailleurs déjà démarré des campagnes en appelant les seniors qui ne sont pas encore vaccinés. D’autres souhaiteraient l’installation d’une antenne locale. C’est notamment le cas de Saint-Josse. Cela pourrait permettre, comme à Molenbeek, de toucher les personnes n’ayant ni internet ni téléphone.

D’ailleurs, les publics les plus précaires feront l’objet d’une communication spécifique. Leur vaccination via les équipes mobiles doit démarrer la semaine prochaine.

61.000 vaccinations cette semaine

Dans les centres, on poursuit la vaccination à un rythme assez similaire. La semaine dernière, 63.000 doses ont été injectées. Cette semaine, la Cocom en prévoit 61.000 et la suivante 57.000 car elle n’a pas encore les prévisions de livraisons pour AstraZeneca et Pfizer. “Nous allons continuer à donner des premières doses d’AstraZeneca malgré la décision de l’Union européenne de ne pas renouveler le contrat pour AstraZeneca, précise Inge Neven. Pour le moment, nous avons toujours des livraisons. Quand nous aurons plus de détails, nous verrons comment nous gérerons pour avoir assez de stock pour garantir à tous une deuxième dose avec AstraZeneca.”

Vanessa Lhuillier – Photo: BX1