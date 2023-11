Consommation de l’eau du robinet : “On peut rassurer tous les Bruxellois”, explique Vivaqua

La présence de métaux, appelés “PFAS”, dans l’eau du robinet inquiète.

Notre eau consommable est sujette à de nombreuses interrogations à l’heure actuelle. Pouvons-nous, sans crainte, boire l’eau du robinet ?

“On peut rassurer tous les Bruxellois. L’eau fournie à tous les Bruxellois est largement en-dessous des fameux seuils“, explique Alain De Lombaerts, directeur de la production de Vivaqua. Tous les mois, l’eau est ainsi contrôlée pour vérifier que les seuils ne soient pas dépassés.

Un numéro vert activé

Un numéro vert – le 1718 – est activé pour répondre à toutes les questions que les citoyens pourraient se poser sur les pollutions aux PFAS en Wallonie.

“Les PFAS sont des substances très préoccupantes en raison de leur caractère persistant dans l’environnement, en plus de leurs effets maintenant démontrés sur la santé. La Wallonie prend cette problématique très au sérieux depuis 2021 et n’a eu de cesse d’enquêter pour mieux comprendre leur présence en Wallonie afin de protéger les citoyens. Cette enquête de longue haleine se poursuit et s’accélérera dans les prochaines semaines afin d’objectiver l’exposition réelle des citoyens aux PFAS dans les zones ciblées par le reportage, afin de disposer d’un état des lieux complet et détaillé de la situation“, a commenté la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier.

“En parallèle, il est impératif d’agir en amont et d’arrêter, au niveau européen, les autorisations données au secteur industriel d’inonder les citoyens de ces polluants dans diverses applications“, a-t-elle ajouté.

Zuhal Demir avait prévenu Alain Maron

En janvier 2023, la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir, a envoyé un courrier à ses homologues wallons et bruxellois afin de les avertir de problèmes avec l’eau potable à Halle, distribuée par Vivaqua, rapportent vendredi RTL et La Libre Belgique. Un courrier qui implique que Céline Tellier -mais aussi Christie Morreale, Alain Maron et Elke Van den Brandt – étaient au courant de la situation.

► LIRE AUSSI | Pollution de l’eau aux PFAS : la ministre flamande de l’Environnement avait alerté Alain Maron

“Le ministre a obtenu rapidement (le 2 février) les assurances que tout était en ordre à Bruxelles et que le problème à Hal était pris en charge en concertation avec De Watergroep et les administrations flamandes concernées“, a affirmé à l’agence Belga, le porte-parole du ministre Maron.

Celui-ci a également tenu à rappeler que le ministre bruxellois de’ l’Environnement n’avait “aucune compétence sur une pollution à Halle, Vivaqua étant une intercommunale et la Région flamande étant en charge du contrôle de la qualité des eaux potables sur son territoire“.

■ Reportage de Jim Moscovics, Yannick Vangansbeek et Djo Medou Mvondo



Avec Belga