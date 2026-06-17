Conflit israélo-palestinien : nouvelle plainte pénale contre un Ucclois pour crimes contre l’humanité

Un journaliste palestinien et l’ASBL Hind Rajab Foundation ont déposé plainte devant la justice bruxelloise contre un Belgo-Israélien, identifié comme sniper d’un bataillon de l’armée israélienne, écrivent mercredi les journaux Le Soir et De Morgen. Ils accusent cet Ucclois de violations graves du droit international humanitaire.

Le journaliste palestinien Mohammed Alhelou et la Hind Rajab Foundation ont fait le rapprochement entre une enquête pénale visant le Belgo-Israélien A.B., en cours depuis octobre dernier, et le vécu du journaliste de 24 ans, réfugié en Europe après avoir documenté la guerre que mène le gouvernement de Benjamin Netanyahu à Gaza. Dans l’enclave palestinienne, le jeune homme, affublé d’un gilet pare-balle estampillé “press”, a essuyé un tir de sniper lors d’un reportage. La balle s’est logée dans son gilet.

En croisant les déplacements documentés de l’unité de snipers “Refaim” (fantôme en hébreu) de l’armée israélienne et la présence de Mohammed Alhelou à l’hôpital Nasser, il est apparu que le jeune journaliste palestinien pourrait être une victime, directe ou indirecte, du Ucclois A.B.

Deux plaintes ont été déposées la semaine dernière contre A.B. spécifiquement et contre X., par Mohammed Alhelou et par la Hind Rajab Foundation, une ASBL de droit belge fondée par le militant politique controversé Dyab Abou Jajah. Ils ont décidé de se porter partie civile.

À la connaissance de l’avocat des plaignants, Me Jan Fermon, interrogé par Le Soir, le parquet de Bruxelles n’avait pas encore donné suite aux nouvelles plaintes, déposées le 9 juin dernier.

Belga – Photo : Belga