Conflit israélo-palestinien : le PTB veut que les commissions parlementaires wallonne et de Fédération Wallonie-Bruxelles se réunissent également

A l’instar de la Flandre, où la commission parlementaire en charge de la politique extérieure va se réunir le 19 août, le PTB indique mercredi souhaiter que la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles convoquent “au plus vite” leurs commissions compétentes respectives pour évoquer la situation à Gaza.

Ces deux entités ne “peuvent pas rester silencieuses face au génocide à Gaza”, lance le parti communiste. Il faut “prendre enfin des sanctions contre Israël”, estime-t-il. Au fédéral, la commission des Relations extérieures a été convoquée malgré les vacances parlementaires. Face aux images, choquantes, venues de la bande de Gaza, où des civils palestiniens meurent de faim, les députés vont se réunir “en urgence”… le 14 août.

► Reportage | Pour dénoncer la situation à Gaza, une trentaine de commerces du quartier Dansaert affichent une ligne rouge sur leur vitrine

Un échange de vues avec le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot est prévu. Si le gouvernement ne se réunit pas d’ici là, ce dernier ne pourra cependant que réitérer les positions, déjà connues, de l’exécutif fédéral. CD&V, Vooruit et Les Engagés sont donc demandeurs de réunir les principaux ministres du gouvernement, au moins virtuellement, avant cette date. Mardi, le quotidien Le Soir indiquait que Maxime Prévot en a fait la demande au Premier ministre, dont on ne connait pas encore la réponse. Côté flamand, le PTB, ainsi que les Verts de Groen, ont déjà indiqué vouloir que la réunion de la commission parlementaire soit avancée dans le temps. Plusieurs partis, Groen en premier lieu, mais aussi le CD&V et Vooruit, avec quelques nuances, évoquent la possibilité de discuter du bureau de “Flanders Investment & Trade”, le bureau flamand de soutien à l’exportation, à Tel-Aviv. Pour Groen, soutenu par le CD&V, il faut le fermer. Pour les socialistes, il ne faut pas aller aussi loin, mais il serait bon de cesser d’encourager ou de soutenir les investissements en Israël. Quelle marge de manœuvre auraient, de leur côté, la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles? Elle parait a priori moins déterminante qu’au niveau fédéral ou, surtout, européen.

► Reportage | Occupation symbolique de bureaux de partis pour exiger des sanctions contre la situation à Gaza

Le PTB, qui répète qu’une “majorité alternative” est possible en Wallonie et en FWB, propose entre autres que la Région et la Communauté réclament la suspension totale de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël. Une option qui n’est pas encore concrètement sur la table au niveau européen, où la Commission a jusqu’ici proposé une réaction “a minima”: suspendre partiellement la participation d’Israël au programme Horizon Europe, qui comprend des financements pour la recherche et l’innovation. “La Région et la Communauté doivent se prononcer pour l’arrêt de l’ensemble de la coopération avec Israël dans le cadre de ce programme”, estime le PTB. Last but not least: la Région doit “interdire le transit dans les aéroports wallons de Liège et Charleroi d’armes et de matériel militaire à destination d’Israël”. Elio Di Rupo avait tenté d’interdire totalement de tels transits, avec ou sans transbordement, mais son arrêté ministériel de mai 2024 avait été annulé par le Conseil d’Etat pour des raisons de procédure en mai dernier.

Belga