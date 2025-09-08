Concours d’entrée en médecine : 57% des admis sont des femmes

L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (Ares) a livré lundi les résultats du concours d’entrée aux études de médecine et de dentisterie organisée le 28 août dernier. Sur les 1.648 candidats admis, une majorité (57%) sont des femmes.

Sur les 6.674 inscriptions enregistrées pour l’épreuve, 5.294 ont fait l’objet d’une délibération. Au terme de celle-ci, 1.648 candidates et candidats ont été admis par le jury, dont 1.462 en sciences médicales (219 personnes non-résidentes) et 186 en sciences dentaires (27 personnes non-résidentes). En termes de répartition hommes/femmes, cela représente 831 femmes en médecine pour 631 hommes, et 104 femmes en dentisterie pour 82 hommes. L’an dernier, les résultats avaient livré cette même proportion. Par ailleurs, le jury a statué sur un cas de non-respect des consignes et a pris la décision d’annuler l’épreuve concernée.

Le principe du concours veut que les 1.648 candidats les mieux classés ont l’opportunité de débuter des études de médecine ou de dentisterie. Le taux de personnes non-résidentes était plafonné comme l’an passé à 15% maximum du nombre total d’admissions. L’épreuve comportait un total de 80 questions à choix multiples, réparties entre la matinée et l’après-midi sous la forme de deux séries de 40 questions. Celles-ci couvraient six matières : 4 matières scientifiques (chimie, biologie, physique, mathématiques) d’une part, et 2 matières relatives à la communication et à l’analyse critique de l’information (évaluation des capacités de raisonnement, évaluation de la capacité à communiquer), d’autre part.

Les résultats individuels détaillés et les copies des examens peuvent être consultés en ligne par les candidates et candidats via leur compte en ligne.

Belga