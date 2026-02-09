Conclave proposé par Georges-Louis Bouchez : “Laaouej a gagné”, estime la N-VA

La N-VA bruxelloise critique l’initiative de Georges-Louis Bouchez de former rapidement un nouveau gouvernement sans elle.

“Il importe de sortir de l’impasse, mais il faut former un bon gouvernement et non un nouveau gouvernement Vivaldi qui ne mettra pas de réformes en œuvre et ne remettra pas de l’ordre dans les finances publiques.” C’est ainsi que Cieltje Van Achter, figure de proue de la N-VA bruxelloise, a réagi à la nouvelle initiative du président du MR, Georges-Louis Bouchez. Celui-ci souhaite former un nouveau gouvernement en quelques jours.

M. Bouchez a invité six autres partis – PS, Les Engagés, Groen, Anders, Vooruit et CD&V -, mais pas la N-VA.

“Le PS décide qui siège à la table. Ce n’est pas normal, car ce sont les partis flamands qui déterminent la composition de leur coalition“, a estimé Cieltje Van Achter au cours d’un entretien avec l’agence Belga.

La ministre flamande de Bruxelles souligne que la N-VA souhaite réformer, tandis que le PS a indiqué, selon elle, ne pas vraiment vouloir le faire.

Cieltje Van Achter reconnaît qu’il est important de sortir de l’impasse actuelle. Mais le gouvernement ne peut pas être un gouvernement Vivaldi qui ne met en œuvre aucune réforme et ne remet pas de l’ordre dans les finances publiques.

“Nous voulons redresser la barre, réformer dans les domaines de la sécurité, de la propreté et de l’emploi, et remettre de l’ordre dans le budget. Le PS a fait un blocage pendant 600 jours“, a encore dit la cheffe de file bruxelloise de la N-VA.

Pour Cieltje Van Achter, en acceptant l’invitation du MR, les autres partis ont cédé au PS. “Laaouej a gagné“, a-t-elle conclu.

