Concerts de Coldplay : des embarras, des nuisances et de la bonne humeur

Le groupe britannique est à l’affiche du stade Roi Baudouin les 5, 6, 8 et 9 août prochains.

Les concerts de Coldplay vont attirer les foules vers le plateau du Heysel. Pour éviter les embouteillages autour du stade, Brussels Expo rappelle que le vélo et les transports publics restent les moyens les plus efficaces d’atteindre le site. La STIB va renforcer son offre : la ligne 6 du métro, les trams 3, 7 et 9 et le bus 83. Pour celles et ceux qui font le choix de venir en voiture, il est recommandé de laisser son véhicule au parking C, autour du stade, et d’acheter son tickets parking en prévente (10 euros) sur le site web de Brussels Expo pour éviter les files.

Du côté des riverains, si certains se plaignent des nuisances, d’autres profitent des répétitions en journée depuis leurs jardins.

■ Un reportage de Camille Paillaud, Camille Tang Quynh, Frédéric De Henau et Laurence Paciarelli