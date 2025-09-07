Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Concerts, danse, concerts: le Bois de la Cambre se déhanche au rythme de la Fiesta Latina

Salsa, reggaeton, samba… Les rythmes ensoleillés d’Amérique Latine font vibrer le Bois de la Cambre depuis ce vendredi 5 jusqu’à ce dimanche 7 septembre. Concerts en plein-air, démonstration de bachata ou gastronomie typique… les sens sont en éveil pour le retour de la Fiesta Latina.

Des artistes venus de toute l’Amérique Latine sont là pour célébrer leurs racines avec le public bruxellois dans une ambiance conviviale. “On a 50% de personnes d’origine latino-américaine qui sont présentes au festival. D’ailleurs, ils détiennent la majorité des foodtrucks“, précise Sarah Carmen, organisatrice de la Fiesta Latina.

Cette édition estivale du festival latino propose cinq scènes différentes, dont le nouveau Club Gasolina, dédié au reggaeton, qui mêle DJ sets, battle de danse et performances urbaines. Le Dôme Corona, consacré à la culture brésilienne, accueille divers collectifs comme Rio Sensation, Baile Baile et Brasil Club.

Parmi les têtes d’affiche figurent Drea Dury, artiste belge remarquée au Dour Festival, DJ De Soca, révélation des Ardentes, et Triciaa, figure montante de la scène afro house. Le duo Bajo Mundo (DJ Andrex & DJ Marg), connu pour ses open airs latinos, complète l’affiche.

L’escapade musicale se décline également côté papilles, grâce au village “Cuisine du monde” fraîchement créé. Quelque 90 stands culinaires y proposent un “tour du monde des saveurs”.

Avec Belga

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet, Simon Breem, Gauthier Flahaux et Laurence Paciarelli

Lire aussi :

Partager l'article

07 septembre 2025 - 15h03
Modifié le 07 septembre 2025 - 15h03
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales