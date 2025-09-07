Concerts, danse, concerts: le Bois de la Cambre se déhanche au rythme de la Fiesta Latina

Salsa, reggaeton, samba… Les rythmes ensoleillés d’Amérique Latine font vibrer le Bois de la Cambre depuis ce vendredi 5 jusqu’à ce dimanche 7 septembre. Concerts en plein-air, démonstration de bachata ou gastronomie typique… les sens sont en éveil pour le retour de la Fiesta Latina.

Des artistes venus de toute l’Amérique Latine sont là pour célébrer leurs racines avec le public bruxellois dans une ambiance conviviale. “On a 50% de personnes d’origine latino-américaine qui sont présentes au festival. D’ailleurs, ils détiennent la majorité des foodtrucks“, précise Sarah Carmen, organisatrice de la Fiesta Latina.

Cette édition estivale du festival latino propose cinq scènes différentes, dont le nouveau Club Gasolina, dédié au reggaeton, qui mêle DJ sets, battle de danse et performances urbaines. Le Dôme Corona, consacré à la culture brésilienne, accueille divers collectifs comme Rio Sensation, Baile Baile et Brasil Club.

Parmi les têtes d’affiche figurent Drea Dury, artiste belge remarquée au Dour Festival, DJ De Soca, révélation des Ardentes, et Triciaa, figure montante de la scène afro house. Le duo Bajo Mundo (DJ Andrex & DJ Marg), connu pour ses open airs latinos, complète l’affiche.

L’escapade musicale se décline également côté papilles, grâce au village “Cuisine du monde” fraîchement créé. Quelque 90 stands culinaires y proposent un “tour du monde des saveurs”.

Avec Belga

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet, Simon Breem, Gauthier Flahaux et Laurence Paciarelli